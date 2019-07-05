黃藥師。（圖／中天提供）

金庸的《射鵰英雄傳》不管是拍成電影或電視劇，總能捧紅不少年輕演員，像是目前中天綜合台熱播中的《射鵰英雄傳》，劇中飾演女主角黃蓉的李一桐接拍此劇後星運大開，戲約接不完；而被譽為「最美穆念慈」的孟子義，則是紅到全亞洲都為之驚豔，但不少粉絲最愛的卻是飾演大反派梅超風的米露。

歷代版本中，為了忠於原著小說「鐵屍梅超風」因偷練「九陰白骨爪」導致外貌大為走樣，幾乎都是以面目可憎的鬼樣子出現，直到新版的《射鵰英雄傳》，梅超風竟然如此美豔動人，一出場立刻吸引眾人目光，被封為歷代「最美梅超風」，而演出的就是向來走氣質、甜美路線的米露，顛覆梅超風既有形象又不失邪魅氣勢，美到讓粉絲直呼「梅霸總」。

武功高強的梅超風，師父便是「東邪黃藥師」，這對師徒也是粉絲最愛討論的角色，據說這是一段「師徒以上，戀人未滿」的秘密戀情，而作者金庸也親自回應證實「給人愛家形象的黃藥師，確實愛上徒弟梅超風，只是隱隱約約的，因為我不喜歡講得太明顯」，讓觀眾驚呼原來一切都是金庸的預謀！

(中時電子報)