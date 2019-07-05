滷味老店「老天祿」指控「上海老天祿」第二代兒媳周映明與合作業者金饌企業打著「上海老天祿第二代自創品牌」招牌，不賣麵包卻改賣滷味，提告要求撤銷商標，智財法院今判周映明的祿大公司和金饌企業不得使用與「老天祿」相同或近似商標賣滷味。本案仍可上訴。

老天祿負責人謝玉泉指控，「老天祿」是知名商標，消費者聽到老天祿也會聯想到滷味產品，而「上海老天祿」商標是指定使用在麵包糕餅類，並無肉製品、滷味商品的商標權，因此祿大和金饌打著「上海老天祿第二代自創品牌」賣滷味，有混淆消費者的可能。

謝玉泉指出，金饌企業為西門商圈店家，與他經營的老天祿滷味距離不到60公尺，兩店地點在同一條街道具地緣關係，更有使一般交易相對人有混淆誤認的可能，且祿大公司在網路販售商品時，內容還放上「老天祿」店面和包裝盒照片，顯然已經侵權。

祿大負責人周映明則辯稱，公公1949年隨政府來台時，與邵姓親戚以「上海老天祿」合夥經營糕餅舖，分家後公公的蔡家自行經營「老天祿食品號」，邵家則經營「老天祿食品行」，但因為名稱均有老天祿字樣造成客戶混淆，公公才在1953年加上「上海」2字區別，她沿用名稱後販賣商品，應屬「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品」。

周映明指出，公公1966年登記「上海老天祿食品有限公司」，她則是經家族首肯才以「上海老天祿第二代自創品牌」名義在2010年創立祿大公司；謝玉泉則是1980年向邵家購買「老天祿食品行」後，才陸續註冊「老天祿」、「台北老天祿」和「台灣老天祿」等商標。

智財法院認為，金饌企業、祿大公司的「老天祿」均有實質意義的商標使用，且祿大公司、周映明的善意先使用抗辯也不成立，審結後判決祿大公司和金饌企業不得將「老天祿」、「台北老天祿」和「台灣老天祿」相同或近似商標使用於販售肉乾滷味等產品，廣告看板、貼紙、立牌、懸掛式看板、商品包裝盒、商品目錄、網頁、臉書粉絲團或其他行銷物件均應銷毀或刪除。本案可上訴。

(中時 )