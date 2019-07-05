(20:40更新)火腿作客仙台與樂天展開系列戰，賽前已連續8個打數無安打的王柏融，對戰樂天左投塩見貴洋前3打席依舊繳白卷，目前已連11打數無安打，僅在第4打席因觸身球上壘，打擊率降至2成80，終場由火腿以4比2帶走勝利。

火腿派出有原航平先發，前7局僅被敲1支安打，完全封鎖樂天打線，而火腿當家球星中田翔則是在第4局，用火力支援有原，在近藤健介擊出安打上壘後，把握投到紅中的指叉球，敲成左外野方向的2分炮，幫助火腿先取得2比0領先。

而王柏融首打席纏鬥8顆球後，站著不動被三振，次打席則是在中田翔開轟後，纏鬥9顆球遭到偏低指叉球三振出局，第3打席將滑球擊成右外野方向飛球，但在全壘打牆前被接殺，可惜還是沒有安打出現，目前已連續11打數無安打。

7局上半渡邉諒及石井一成連續安打添1分，再加上石川亮的犧牲安打再追加1分進帳，7局上半結束火腿以4比0領先樂天。

8局下半火腿換投公文克彦，樂天打者茂木榮五郎及銀次連續安打，攻下樂天首分，接著再換投石川直也及宮西尚生，兩人合計連續送出3次保送，讓樂天輕鬆將比數追成2比4。

9局上半王柏融遭球吻，觸身球擊到王柏融的右手肘護具，是近3場比賽以來首次踏到一壘壘包。王柏融本場比賽3支0，本場4打席分別為三振、三振、右外野飛球接殺、觸身球，打擊率降至2成80，連11打數無安打，由火腿以4比2帶走勝利。

(中時電子報)