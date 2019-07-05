安平開台天后宮請出西門實驗小學的小朋友與外師助陣，演出英語狀況劇，小朋友流利的英語獲得大家掌聲。（劉秀芬攝）

台南廟宇林立，登記有案寺廟逾1600多間，為推廣廟宇文化，提升宗教文化觀光國際能見度，民政局5日舉辦「神民英講」廟宇文化3分鐘英語力競賽，重慶寺以趣味的方式介紹挽救情侶失和的速報司、醋酐，獲得評審青睞奪冠。

「神民英講」競賽5日上午於南鯤鯓代天府舉辦，市長黃偉哲也親自到場鼓勵參賽人員，希望藉由比賽準備過程，讓廟方人員自我訓練英語能力，讓廟宇文化更加國際化、外國觀光客更了解台南宗教之美，未來廟方也可以和社區及學校合作，栽培更多英語導覽解說人才。

參賽比賽的廟宇包括安平開台天后宮、重慶寺、大觀音亭興濟宮、鹿耳門天后宮、新營太子宮、南鯤鯓代天府、大天后宮、正統鹿耳門聖母廟、鹽水武廟、祀典武廟等10家，大家也各出奇招，身著月老服裝服飾或請出神明吉祥物站台，有的演出小型舞台劇，也有的雙人英語對話劇、單人演講。

安平開台天后宮請出西門實驗小學的小朋友與外師助陣，演出英語狀況劇，由於實小長期培育天后宮英語解說員，對英語比賽駕輕就熟。重慶寺由20年資深信徒周香君介紹寺裡的月老、速報司、醋酐，內容豐富有趣，表達流利，因內容獨特有重點，吸引觀眾的注意，獲得第一名殊榮。

除了現場的比賽，7月12日至31日還有網路人氣票選活動，上網投票者，可參加好康抽獎，贈品有月老口紅組50組以及文昌包50個。詳情請洽官網。

(中時 )