台中》2019年07月05日 台中市▲台中市南屯區黎明路一段157巷一鐵皮二樓建築，5日下午傳出火災，現場濃煙由建築內部竄出，消防隊員穿梭滅火。（黃國峰攝）

台中市南屯區黎明路一段157巷一鐵皮二樓建築，5日下午傳出火災，消防隊分前後包夾，射水滅火。（黃國峰攝）

台中市南屯區黎明路一段157巷一鐵皮二樓建築，5日下午傳出火災，第一時間大量濃煙竄出，連建築物本身都被掩蓋。（黃國峰翻攝）

台中市南屯區黎明路一段157巷一處住家式的清潔公司，5日下午3點半突然起火燃燒，鐵皮屋結構的二層樓建築，內部全面燃燒，冒出濃濃火煙，並延燒到隔壁住戶客廳，幸屋內人員於第一時間已逃出屋外，中市消防局派出第六大隊及4個分隊，展開救火行動，於4點11分撲滅火勢。

救火過程，隔壁林姓婦人一度驚嚇，稍微嗆傷，救護車上給氧呼吸後，平復心情，返家休息，另春社分隊楊姓隊員，進入屋內滅火不慎誤踩水帶，造成右腳扭傷，本來楊員堅持打火告一段落，才要到醫院檢查，但現場指揮官第六大隊副大隊長郭春霖擔心兄弟，傷勢會更惡化，二話不說立刻指示，「現在去醫院檢查」，經送往中山醫院，檢查後無大礙。

本次火警，台中市消防局共派遣第六大隊、春社、南屯、烏日、勤工分隊等，出動救災、救護車共15輛，人員42名，由第六大隊副大隊長郭春霖指揮搶救，消防隊到場時，現場2樓鐵皮建築已全面燃燒，並延燒到隔壁戶1樓客廳木椅，消防員在前後布水線全面搶救。

所幸，屋內人員在第一時間均已逃至外面，但看著大火吞噬自己的住家，心情難免低落，屋主表示，當時看到著火要拿滅火器滅火已經來不及，自己家燒掉不要緊，最重要的是不要影響到鄰居。消防隊在4點11分已撲滅火勢，但因鐵皮建築，牆壁夾板中仍在悶燒，通往2樓的鐵製樓梯，也因高溫軟塌掉，徒增滅火困擾，直至下午5點多才完全撲滅。

(中時 )