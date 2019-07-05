暑假來臨，新北市副議長陳鴻源服務處連續第5年舉辦「熊麻吉fun暑假，親子DIY嘉年華」活動。（實習記者陳志綸攝）

暑假來臨，新北市副議長陳鴻源服務處連續第5年舉辦「熊麻吉fun暑假，親子DIY嘉年華」活動。（實習記者陳志綸攝）

暑假，親子DIY嘉年華」活動。（葉書宏攝）

暑假來臨，新北市副議長陳鴻源服務處連續第5年舉辦「熊麻吉fun暑假，親子DIY嘉年華」活動，提供親子暑假同樂活動，讓父母與小孩可以增進彼此的感情。共規畫有9梯次，有興趣民眾可到服務處報名洽詢。

「熊麻吉fun暑假，親子DIY嘉年華」活動，以陳副議長的暱稱「熊麻吉」命名，活潑且輕鬆有趣，聘請專業的指導老師，利用美術製作DIY的活動，像是利用拼貼設計手提袋，可以增加親子的互動機會，除了增進感情之外，這個活動也提供了一個機會，讓小朋友能夠培養課餘之外的興趣。

陳鴻源表示，活動今年邁入第5年，這個活動是舉辦在寒暑假，提供給學童的一個體驗活動，讓親子能夠有互動的機會，在舉辦第一場活動時，有一名民眾對他說小朋友平常暑假都是待在安親班，也沒有出去玩的機會，所以認為舉辦這個活動的意義非凡。

陳鴻源提到，活動提供父母與孩童增加更多的互動，活動讓他非常的有成就感，看到了父母懂得如何與子女相處，父母能夠成為小孩的超人，也看到小朋友們的成長，令他非常感動！

服務處表示，該活動完全免費，只要是設籍永和區的國小、幼稚園兒童皆可參加，活動共有9個梯次，每個梯次只提供30個名額，活動報名到額滿為止，目前報名十分踴躍，已經有3個梯次報名額滿了，歡迎更多大小朋友能夠一起來參加！

(中時 )