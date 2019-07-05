錄影現場氣氛歡樂。(中天提供)

法國名導盧貝松（Luc Besson）推出新作《安娜》，其實是《露西》的姊妹作，《露西》拍攝時在台灣大量取景，連阿Ken也在片中客串一角秀出流利英文，大家才知道原來阿Ken曾在加拿大攻讀戲劇取得學位。《露西》女主角史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）還曾邀請阿ken到好萊塢發展，近來升格導演的阿ken認為：「好萊塢是一定要去的，現在媒體多元化，跟國外接軌的頻率也高，雖然不確定未來會走到甚麼程度，但一定會與好萊塢有連結。」

阿ken的中英雙聲帶加上生動表情，讓他主持過不少好萊塢巨星來台記者會，與蜜拉喬娃維琪、巨石強森等都有過精彩互動，這也讓節目製作人相中，邀請他主持台灣第一個小學生英語競賽節目中天《愛的ABC-Jr英語練習生》。

別看阿Ken現在可以用英文順暢溝通，他坦承還在台灣念書時，英文其實不怎麼樣，尤其國中念的是私校，高壓式的教育讓他吃不消，「考試成績不好，回家念書念到哭，因為明天又要再考」。直到在爸爸的鼓勵下決定出國念書，抵達加拿大的瞬間，他瞬間如釋重負，從小喜愛表演的他，在學風開放的加拿大重新獲得自信，老師總是鼓勵他：「你很棒！你是獨一無二的！」這也讓他發現，學習最重要的是在開心的狀況下才會學得好。

但一開始在加拿大用英文溝通還是讓他吃了不少苦頭，阿Ken說：「我媽媽很厲害，她是英文跟法文的專家，陪著我去加拿大讓我安心。」媽媽為了逼阿Ken練習英文，讓他嘗試自己去麥當勞點餐，阿Ken說：「我根本不會講英文，連店員問我想吃甚麼我也講不出來，我回家還因為覺得太丟臉跟媽媽大吵架。」

不過阿Ken認為就是要勇於面對，這樣的訓練方式讓他進步很快，幾次之後他就不害怕開口講英文，「不要臉天下無敵，不要臉的到處講英文就對了，敢講才有進步」。現在網路無國界，他覺得隨時隨地就可以上線和來自各國的人溝通，對學習英文很有幫助。他表示：「現在學習的方式有很多，不再只是死讀書，尤其現在網路資源發達，也可以嘗試熱門的線上英語學習方式，以交朋友的方式學英語效益更大，因為一定要先敢開口講英語才有用。」

受邀主持《愛的ABC-Jr英語練習生》，還沒有小孩的阿Ken對於現今小朋友的學習方式與教育也有一套看法，因為阿Ken有個夢想去樂高樂園上班的姪子，但姪子卻常因為覺得英文很難，而念的很不開心，阿Ken換個方式和姪子溝通：「你想去那裡工作，那你沒學好英文你要怎麼去那裡生活、交朋友？」

阿Ken認為學習英語設定目標很重要，可以思考學會後能夠得到甚麼好處，以及靈活運用在日常生活，會讓學習更有效率。，阿Ken也分享一個學英語的訣竅，那就是和外國人談戀愛，會學得更快，他認為英語要學的精，不能只把它當成傳遞訊息的工具，而是情感傳遞的方法，談戀愛正是練習情感傳遞非常快速的方法。更多精彩內容敬請期待7月28日起每周日晚間7點中天綜合台《愛的ABC-Jr英語練習生》。

(中時電子報)