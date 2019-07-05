波音公司宣布美空軍T-X教練機完成首次EMD飛行

美國航空航太巨頭波音公司證實，與薩博合作開發的最新美空軍新一代T-X教練機，已經完成首次工程製造開發(EMD)飛行。這次首飛在密蘇裡州聖路易士工廠完成，過程非常順利。首架預計在2023年交付美國空軍，以每年60架的速度進行量產。

《詹氏防務》報導說，T-X教練機是由美國波音公司與瑞典薩(SAAB)公司共同為美空軍開發，配備一台GE404發動機，採用大尺寸駕駛艙、雙尾翼以及有利於訓練與維護的開放式系統結構。目前有2架全配備用於EMD測試的飛機，此前在2016年12月至2018年12月期間共進行了71次試驗，這次是EMD整體程式完成後的首飛，是T-X教練機開發的重要里程碑。

報導說，T-X教練機採用全新的飛行員培訓系統，完成後將逐步取代美空軍老化的T-38教練機，首架預計2023年交付給德州的藍道夫空軍基地，2024年可達到初步運行能力。美空軍總共計畫採購350架，在波音公司印第安那州的新工廠生產，每年產量大約60架。

T-X教練機是專門為美國空軍的需求而設計的，T-X的高級飛行員培訓專案(ATP)負責人托格森(Ted Torgerson)指出，該培訓專案是靈活、開放的，在空軍確定未來飛行員培訓需求時，將完成所需的準備工作。

(中時電子報)