楊冪(左)與阮經天(右)合作《扶搖》收視表現亮眼。（圖／中天提供）

人紅是非多，一向有「勞模」稱號的楊冪，在與阮經天拍完《扶搖》後依然馬不停蹄地接拍新片，與霍建華合作民初劇《築夢情緣》、與張彬彬合作《暴風眼》，但近日卻被網友爆料疑似利用拍戲時間「外出撈金」，拍攝陸綜或出席代言，逼得新戲製作團隊也忍不住跳出來幫女主角楊冪澄清「傳言完全是假的」，力挺楊冪行程「一切以拍戲為第一優先」。

而個性直爽的楊冪本人昨（7/4）日則大方在微博替代言的彩妝品牌宣傳，po上自己全新拍攝的粉底液廣告，並留言寫下「整天從早到晚的工作，全靠持妝粉底……」直接回應烏龍爆料，依舊相當做自己。

而被封為「帶貨女王」的楊冪也不是喊假的，手上代言的品牌數目數都數不清，光是近一個月內就在個人微博替至少五家品牌廠商做宣傳，可以說是相當敬業的代言人。同樣也是各大品牌的「最愛」還有她，演出《小女花不棄》的金鐘視后林依晨同樣也是接了滿手的代言，包括汽車、家電、保養品，就是看中零負評女神的好形象與好質感，林依晨的新作《小女花不棄》也即將在中天娛樂台、中視播出。

此外，《扶搖》收視屢創佳績，近日劇情發展至由高偉光飾演的天煞王國「烈王」戰北野身負重傷，一直癡情愛慕他的雅蘭珠公主使用禁法，犧牲自己的雙眼救回了戰北野，粉絲紛紛大喊不捨、心疼，甚至有網友大呼「想找像珠珠這樣的女朋友」。

飾演雅蘭珠的95後年輕小花旦張雅欽也被起底，在《扶搖》中飾演楊冪閨蜜、戲分吃重的她，這部戲竟然只是她出道以來的第三部作品，且上一部作品合作的女主角則是當紅花旦劉亦菲，在競爭激烈的兩岸三地戲劇圈，張雅欽堪稱「搭著手扶梯而上」的星運被點名是「下一個迪麗熱巴」。

阮經天、楊冪首度合作的古裝大戲《扶搖》中天娛樂台每週一至五晚間10點播出、中視每週一至五晚間8點播出。

(中時電子報)