在今年3月初，濕地裡發現了一個歷史久遠的蔗車石磨子，讓濕地添加了豐富的人文信息。（葉書宏翻攝）

在今年3月初，濕地裡發現了一個歷史久遠的蔗車石磨子，讓濕地添加了豐富的人文信息。（葉書宏翻攝）

位於新北市板橋區河濱公園浮洲人工濕地，是大漢溪沿岸人工濕地中處理水量及場址面積最大（面積約40公頃）之人工濕地，每日可處理湳仔溝3萬公噸晴天汙水，在建置場址時考量生態環境保護，特別保留現地的次生林，期能兼具生態教育與生態旅遊推廣的功能，民眾可透過生態深度旅遊認識濕地的珍貴，進而體會環保的重要性；在今年3月初，濕地裡發現了一個歷史久遠的蔗車石磨子，讓濕地添加了豐富的人文信息。

台灣早在17世紀荷蘭統治時期，人們便種植甘蔗生產蔗糖，而在板橋浮洲一帶，大約1870至1930年代，甘蔗即為浮洲主要的經濟作物，也因此浮洲於清朝時期就有糖廠，一直到清末才關閉。

2011年大觀國小老師在進行社區踏查課程時，於社區巷弄中發現了一個蔗車石磨子，在經過石磨子持有人同意後，將石磨子搬移至大觀國小，規劃成立浮洲地區鄉土教學園區，讓更多學生了解板橋在地文物歷史。

蔗車石磨子是由二個以上（最多四個）石磨子（石臼）組合而成，大觀國小老師在今年（2019）於高灘地工程管理處轄管的浮洲濕地裡發現了另一個石磨子；石磨子是以直徑約廿五吋，高約卅吋的花崗石製成，上端均有齒輪溝，溝上嵌入硬木齒以便帶動另一個（或兩個）石磨子，浮洲濕地裡石磨子尺寸大小與大觀國小內的十分相似，應該是同時期製作，很有可能是一對，為了協助推動浮洲地區鄉土教學專區，高灘地工程管理處與大觀國小、板橋文化協會於2019年3月14日在浮洲人工濕地進行會勘，當下即同意將這個石磨子移到大觀國小，終於在6月20日時，讓他們成對了。

隨著時代的演替，舊時糖廠已不復存在，但這經過時間淬鍊，被時光遺忘的蔗車石磨子，見證了浮洲的歷史，現置於大觀國小浮洲地區鄉土教學園區，也讓更多的人了解板橋在地鄉土文化。

(中時 )