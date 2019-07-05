不畏遭威脅人身安全 韓國瑜證實「韓冰提前返台」

國民黨總統初選，高雄市長韓國瑜選情緊張，其中還包括年輕選票的流失，之前一度傳出在加拿大念書的大女兒韓冰欲返台助選，卻被老爸韓國瑜阻止。不過今天韓冰被拍到出現在高鐵左營站，而韓國瑜就在她旁邊。韓國瑜證實韓冰回台了，但並不會參加任何政治活動。

去年高雄市長選舉，形象正面、健康的韓冰主導韓國瑜的網路戰，韓因而聲勢大起，吸引很多年輕族群，她也是韓國瑜最後關頭的唯一王牌。之前韓國瑜因擔心韓冰的課業，還有怕網路出現嗆殺韓冰的事件再上演，韓國瑜最後決定不讓女兒在初選前返台。

不過，韓冰今天卻被拍到出現在高鐵左營站，她一身淡紫色洋裝，戴著口罩，韓國瑜依舊穿著最愛的藍色襯衫、黑色西裝褲前來迎接，韓冰和爸爸韓國瑜一起去搭高鐵。韓國瑜後來接受中天新聞電訪時證實，韓冰回台了，她回來完全是因為學校放暑假，並不會參加任何政治活動。

該則消息引起PTT網民關注，有人喊說：「棒！女神回來了！」、「逆轉勝的關鍵回來了！」、「年輕選票要逆轉勝了！」、「放大絕了。」

(中時電子報)