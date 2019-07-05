雙城論壇劉柯會5日壓軸登場，10分鐘的公開會面中，國台辦主任劉結一致詞呼應柯文哲的兩岸一家親主張，劉指出「一家人要幫一家人」，持續推動兩岸關係走近、走實、走好；柯說，也許政治上有隔閡，但有交流就有善意，自己主張「五個互相」，就算沒真正解決問題，也能增加彼此的信任。

由於柯文哲2017年赴上海參加雙城論壇時，行程最後一天與時任國台辦主任張志軍會面，此次劉柯會也在最後一刻才定案，柯幕僚今下午1點半接獲陸方通知，柯劉會下午5點於西郊賓館登場，柯市府表明將依規定向陸委會調整行程。

劉結一致詞肯定雙城論壇的交流，他說，去年兩岸貿易達到2216億美元額度，同胞往來達900多萬人次，創造歷史新高，表現兩岸是一家人，一家人要幫一家人的深深感情，體現了兩岸交流合作，符合兩岸同胞根本利益，一定會匯聚成越來越大的洪流，這種大勢是擋不住的，一定會推動兩岸關係持續的走近、走實、走好。

話鋒一轉，劉結一指出，總書記習近平年初發表「告台灣同胞書」，為兩岸關係發展指明了前進方向，將繼續本著以人民為中心的發展思想，為廣大台胞辦實事、辦好事，讓兩岸同胞共同分享民族復興的偉大榮光。

柯文哲說，兩岸往來密切，也許政治上有隔閡，但有交流就有善意，有善意就可以促進交流，所以自己主張「五個互相」，就算沒真正解決問題，也能增加彼此的信任，現階段先從沒有爭議的部分做起。

由於劉柯會僅開放媒體拍攝5至10分鐘，事前柯幕僚表明經國台辦同意，會面全程直播，但過程中鏡頭卡在沙發之間、畫面歪斜，被網友戲稱「偷拍視角」，拍攝者更遭到現場人員質問「誰說你可以拍的？」、「不要拍了」造成直播兩度中斷。

(中時 )