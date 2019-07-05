台北市政府傳8月將裁撤東區地下街市政服務站，秘書長張哲揚今天說，因業者反映，公家櫃位晚間未營業可能會影響逛街人潮因此預定8月搬離，擬改為商業用途。但有議員要求保留。

位於東區地下街市政服務站是提供民眾申辦戶政、地政等資料，像敬老卡乘車證、地價謄本、戶籍謄本等，旁邊還有台北市就業服務處設置的頂好諮詢站，則有輔導長輩就業等服務。國民黨台北市議員王欣儀日前接獲民眾陳情，東區地下街市政服務站將在8月裁撤，她認為，服務站撤掉後造成周邊居民不便，據市府提供資料，近3年來，前往洽公民眾達11萬人次，許多長輩都會就近前往申辦資料，但北市府卻以搶救東區商圈為由，撤掉市政服務站，根本沒有站在居民立場。

她說，東區地下街店鋪目前滿租，出租率也不錯，裁掉市政服務站不會立即提升東區商機，要求保留原市政服務站，或調整地下街空租地點讓服務站使用。

北市府秘書長張哲揚表示，規劃8月將裁撤市政服務站、頂好就服站，民眾若要申辦戶政、地政資料可至大安區公所或鄰近就服站，不會影響洽公民眾權益和服務品質，且相關市政服務皆可透過網路申請，未來也會加強宣導。

他說，會規劃裁撤服務站是因先前參加座談會時，有商圈業者提出希望服務站櫃位可作商業用途，且因地下街營業時間較晚，也有業者認為公務機關休息後，鐵門拉下，櫃位前會較暗，可能影響逛街人潮，未來櫃位會朝向做商業用途。

(中時電子報)