雲林縣褒忠鄉金海龍化製廠長期空汙嚴重，又違法擴廠，鄉民群起抗議。（許素惠攝）

雲林縣褒忠鄉金海龍化製廠長期空汙嚴重，鄉民代表許峰瑞（中）及新湖村長吳慎哲（右）要求邱姓業者（左）改善，否則將以水泥封大門抗議。（許素惠攝）

雲林縣褒忠鄉金海龍化製廠飄惡臭，居民反應多次未改善還違法擴建，5日忍無可忍聚集要求縣府成立監督小組強力督促，當地環保聯合自救會並向邱姓者撂下狠話，如果違建1個月內不拆除，空汙未改善，將發動抗爭以水泥封該廠大門。

包括褒忠新湖、馬鳴、及東勢鄉月眉等受害的數村村民群情激憤，要求縣府及褒忠鄉公所依法辦理，絕不能包庇圖利，80歲的邱姓業者也到場，面色凝重的面對眾人指責，鄉長陳建名也來關心。

褒忠鄉代表許峰瑞指出，該村飽受金海龍空氣汙染30年，他擔任該村村長時便抗議多年，業者允諾改善卻都食言，沒想到近來還違法擴建，鄉公所及縣府相關單位今年5月發文要求自行拆除，迄今置之不理，縣府應成立監督小組，強力監督，並設置空品車監測。

毗鄰新湖村的東勢鄉月眉村長張見文也表示，夏天吹西南風汙染新湖，冬天東北風強盛 ，換該村遭殃。

縣府機要袐書陳志揚也勸邱姓業者賺錢也要顧及地方環境，最好能將設備提升為負壓式廠房，如此應能避免臭味外飄，至於違章部分經查報，也要自行拆除，否則公部門只好強制拆除。

邱姓業者強調，他會改善，也已經很盡力改善，但是大家一直不滿意。

新湖村長吳慎哲、自救會長許春德等要求違建部分一定要在1個月內拆除，也要逐步改善空汙問題，否則將發動鄉民以水泥封該廠大門抗議。

(中時 )