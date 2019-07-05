夏天來臨，正值斑腿樹蛙的繁殖季節，由於該物種已被認定對生態具有威脅性，為讓民眾認識到斑腿樹蛙的習性，北市動保處於7月、8月舉辦「2019 尋斑大搜查－外來種斑腿樹蛙認識活動」，歡迎民眾踴躍報名。

斑腿樹蛙自2006年入侵台灣後，因與原生種樹蛙競爭生存棲地，被農委會林務局認定為具有入侵威脅的外來種，為了讓民眾了解班腿樹蛙對生態所帶來的影響，動保處連續7年於暑假舉辦斑腿樹蛙認識活動，透過夜間觀察，加強蛙類辨識能力，一起守護原生青蛙。

北市動保處提醒，民眾購買水生植物或園藝植栽時，應確實檢查不攜帶任何卵泡、蝌蚪、成幼蛙，另在農地菜圃，應採行儲水桶加蓋、加網等防治措施，並減少鄰近農舍或樹木遮蔽，且於所有農產品、農用機具出入時詳加檢查，避免斑腿樹蛙入侵。

活動將於7月25、27、30日、及8月20、22、25日晚間5時30分至8時30分登場，7月8日上午9時起開放報名，每梯次限40人，歡迎國小4年級以上的市民朋友報名參加。詳情可上北市動物保護處網站查詢，活動相關問題請洽02-87897158轉7014。報名網址請見官網。

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