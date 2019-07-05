中華民國公教軍警消暨退休人員聯合總會、台灣競爭力論壇、中華民國公共政策學會等團體今天舉行「反鐵籠公投！反民主倒退！下架蔡英文！下架民進黨！」記者會，由中華民國公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長劉盛良主持，參加者：中華民國公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長副總會長林水吉、胡筑生、陳榮洋、陳合良，以及台灣競爭力論壇執行長謝明輝、中華民國消防退休人員協會總會長唐雲明、中華民國公共政策學會監事長張世賢、孫文南院院長汪明生教授等60多位團體代表與專家學者出席。

現場並有多位立法委員親自與會發言表達支持，包括：曾銘宗、柯志恩、林奕華、賴士葆、鄭天財、蔣乃辛、童惠珍、陳宜民等8位委員。強烈控訴民進黨政府倒行逆施，支持反鐵籠公投！反獨裁！反新威權！反霸凌！為人民的基本人權吶喊。

謝明輝表示，立法院6月18日通過修正《公民投票法》部分條文，號稱民主進步的政黨，再一次展現玩法弄權的獨裁本領，將公投法玩弄於掌心。公投立法長期以來是民進黨堅持的主張，但一路走來始終都是玩假的。2003年公投法第一次修正，阿扁執政，面對「蔡同榮版」，民進黨縮手棄權，被人看破手腳。2017年，小英執政，高調標榜落實直接民權，打破過去「雙二一門檻」限制，降低投票年齡，但卻短短不到1年多就出現髮夾彎，再度修法，不僅新增連署須附身分證影本，還外加公投與選舉脫鉤、延長準備期......等等多項門檻，大開民主倒車，把公投法鎖進鐵籠裡。日後民眾要用公投展現最新主流民意變成了「不可能的任務」。

謝明輝表示，自2016年蔡英文上台，民進黨全面執政，在立法院一再運用「多數暴力」，霸凌主流民意，將「黨益」凌駕「民利」。即便去年大選結果，台灣民眾已經用公投明確表態否定了民進黨執政，但蔡英文竟然不自我反省，卻倒行逆施，任命由蘇貞昌為首組閣的失敗者聯盟，強行修法，限縮人民行使直接民權，根本違反民主政治的基本倫理，實在是無恥！

謝明輝表示，民進黨政府先是修「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，設下三大關卡，卡死兩岸簽訂協議與兩岸追求和平的可能。後修「國家機密保護法」阻擋馬、吳出境，加上立院臨時會進一步再改兩岸人民關係條例，終身管制退將赴陸，為蔡政府限制人民遷徙旅行自由，阻斷兩岸正常交流的惡行再添一筆。

謝明輝表示，如今蔡政府變本加厲，再修公投法和國安法，附帶決議修廣電三法，嚴重箝制新聞自由，打壓言論自由。民進黨政府大權在握、權力在手，毫無忌憚的擅改修法，製造綠色恐怖，已讓台灣民主大倒退，人民自由蒙塵。

謝明輝表示，政府最重大的責任是要捍衛國民主權原則，沒有國民主權，哪來國家主權，蔡英文口口聲聲捍衛國家主權，卻一再戕害、沒收人民主權，倒行逆施。為了台灣的將來，呼籲全民勇敢站出來，「反鐵籠公投！反民主倒退！下架蔡英文！下架民進黨！」

(中時 )