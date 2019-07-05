國立二林工商前校長鄭玉珠，前年底以校長公關費買了兩台空氣清淨機，去年卻以不實發票和估價單向學校會計核銷，彰化地院近日依違反違反商業會計法第71條第1款，共2罪各處7月、合併應執行10月；但緩刑2年，期間付保護管束，並於半年內支付公庫5萬元、一年內提供60小時義務勞務。

根據判決書，前年11月5日鄭玉珠至台南新光三越百貨專櫃購得17800元的空氣清淨機，實欲送給與推動校務無關的王姓友人，當月29日拿發票回貴賓服務中心要求改開同日期改為11月1日、同金額但商品品名不實的估價單，交回學校核銷。

同年12月24日，她再到專櫃先佯裝買5支總價7750元的吹風機，先取得發票後又去貴賓中心改開，再回專櫃表示不買吹風機了，要買同款式的空氣清淨機，並以禮券補差價，事後再持不實吹風機發票申請核銷校長公關費。

彰檢偵查時，鄭玉珠一度辯解，友人健康無虞，才能讓她無後顧之憂、推動校務；直到法院審理時她才終於坦承不諱。全案爆發後，鄭玉珠已被教育部國教署調離現職、停職中，被記大過並移送監察院查處。

法官審酌，鄭玉珠身為學校教育領導者，應以身作則，卻貪圖利益，違反校務基金公關費核銷流程，校長公共關係費須與校務發展有關，卻擅自將私人花費換不實品名發票後，交付不知情承辦人員核銷，將款項納為己用。念其犯後坦承犯行，且已返還不法利益給學校，故作如上判決。

(中時 )