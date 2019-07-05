富邦悍將攜手第一社福基金會，關注身心障礙家庭照護雙老議題，邀請台灣舉重女神郭婞淳、富邦悍將棒球隊林益全與富邦勇士籃球隊張伯維，手作繪畫與小朋友親自完成禮盒設計，今日三位都來到新莊棒球場為公益站台，而郭婞淳透露目前正為了東京奧運門票努力。

根據世界舉重總會規定，各量級選手都要選擇參加6場奧運積分賽，最終取4站成績來計算，郭婞淳目前參加3場積分賽都輕鬆摘金，目前在台北訓練，預計7月中要飛日本移地訓練，同時適應明年同時段的東京奧運氣候及環境。

郭婞淳親赴球場參與義賣，為支持公益的球迷簽名，感謝他們一同響應。 （富邦悍將提供）

目前郭婞淳正備戰9月世錦賽，但賽事成績攸關奧運門票，尤其中國選手也在同量級有不錯成績，因此不能掉以輕心。最後兩場奧運積分賽安排12月的邀請賽以及隔年的亞錦賽。

郭婞淳難得展現藝術面，與小朋友共同創作的「熱情仲夏」禮盒，以鮮豔吸睛的大嘴鳥圖樣最受到矚目，不過她笑說她只有畫旁邊的葉子，主要都是小朋友負責，不忘誇讚小朋友們下筆都不猶豫，非常厲害。

(中時電子報)