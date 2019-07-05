西藏自治區氣候中心7月5日宣布，西藏6月大部氣溫偏高，降水偏少，多地日最高氣溫破歷史極值，拉薩也布１6月末首次達到大陸氣候季節劃分的夏季標準，這是當地自1955年有氣象觀測記錄以來，首次入夏。

幸好7月2日至5日，西藏大部出現明顯降水天氣過程，明顯緩解之前晴熱狀況，增加空氣濕度和土壤墒情，有利於農牧業生產。

西藏自治區氣候中心副主任石磊表示，在全球氣候變暖的大背景下，地處高海拔的青藏高原升溫效應比其他地區更為顯著。進入6月後，西藏高原上空受高氣壓影響，形成強烈的氣流下沉增溫和輻射增溫；拉薩原本屬於氣候季節劃分的無夏區，常年月平均氣溫最高值出現在6月，但今年6月25日至29日，拉薩連續5天平均氣溫超過22度（攝氏，下同），首次達到夏季標準

尤其在6月24日，拉薩、貢嘎、尼木、加查等4個觀測站，當日最高氣溫均突破30度，超歷史年極大值。此外，6月西藏月平均降水量為30.5毫米，也較常年值偏少57％。

由於持續的晴熱少雨天氣致使西藏阿里大部、沿雅魯藏布江一線、那曲市西北部、昌都市大部、林芝市大部等發生較高等級氣象乾旱。影響所及，往年當地因是無夏區，商場不賣電扇，但今年因溫度提高，造成電扇搶購潮，供不應求。

(旺報 )