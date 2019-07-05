警察李承翰遭襲因公殉職，外界直指單警執勤才是最大問題所在。前警大教授葉毓蘭爆料，就是考試院副院長李逸洋先前在內政部次長任內堅持裁減員警所致。內政部長徐國勇今天受訪也說，當時警力緊時，大家就把專業警察做限縮，所以他不客氣的講，當時就是警力不夠。

勇警李承翰遇害，葉毓蘭在臉書爆料，她的學生告訴她，民進黨執政時，在2001年時李逸洋堅持將鐵路警察局裁撤，從原本900多名裁至300名左右，最終要裁撤鐵警局，後來發生南迴搞軌案，鐵警才繼續留下來，今天發生員警被殺，誰要負責？

內政部長徐國勇今天表示，鐵路警察單警執勤，他不客氣的要講，當時警力緊時，大家就把專業警察做限縮 ，很多警力就跑到派出所去，所以不客氣的講，當時就是警力不夠，現在警力充裕了，10月在260個警力補充下去後，某種程度會改善很多。

對於徐國勇說法，是否印證葉毓蘭的爆料，徐國勇透過幕僚表示，內政部是從正面看問題，缺乏警力就優先補充警力，讓單警執勤變成雙警執勤。

(中時 )