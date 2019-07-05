日本導演中野量太5日出席記者會，宣傳由自己執導，山崎努、蒼井優、竹內結子等人主演的溫馨電影《漫長的告別》，有趣的是片中兩位女主演蒼井優、竹內結子都在今年結婚，讓他笑說：「首先恭喜她們結婚，演上一部片《幸福湯屋》的宮澤理惠拍完也結婚了，演了我的電影就會結婚。」

中野量太還說如果台灣的演員想結婚就趕緊來找他拍，而他最喜歡的台灣演員是桂綸鎂，當他得知對方還沒結婚，馬上喊話：「快找我拍！」此外片中有一幕是蒼井優在煮蛋包飯，他揭露：「蒼井優廚藝非常好，本來可以找料理老師當替身，但她堅持自己去買平底鍋練做蛋包飯，做到差點肌腱炎。」

中野量太表示全片第一個確定的演員正是蒼井優，「她是我以前就想合作的女星，演技層次豐富、各種表情跟感情都很好，也因為是要演姊妹，就找了另一個完全不同類型的竹內結子來，竹內結子漂亮迷人，但演技也不輸給任何人。」

電影裡有一幕是罹患失智的山崎努不小心拉稀在褲子上，劇組把不同顏色的味噌混在一起，黏在山崎努的屁股上神還原，中野量太解釋因為探討失智症，還是要放一些現實橋段，於是拍了父親不小心拉出來，女兒要幫忙擦。

(中時 )