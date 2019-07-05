高雄市長韓國瑜因為登革熱，怒批蔡政府在台灣搞「一國兩制」，7月2日再開直播，炮轟中央防疫補助「寧給外人、不給家人」，連公布資料都扭曲、剪接。

韓國瑜指出，台灣遇到70年來最熱的冬天，為何行政院沒有自動啟動登革熱防治？這有檢討空間。另外，韓國瑜說，從3月開始，高雄每周三是反登革熱日，希望大家打掃庭院。但是他到行政院要錢，嘲諷羞辱，給錢給得零零落落，韓痛批中央「寧給外人，不給家人」！

韓國瑜也說，援助印尼的經費，清清楚楚，107年給印尼防治登革熱660萬元，108年840萬元。目的就是打韓國瑜不認真防治登革熱。韓國瑜痛批，不能在防治登革熱上，「寧給外人、不給家人」。

另根據部落客作家《醉夢Horace》在《blog.udn.com》登的文章也指出，中央補助高雄登革熱防治的預算如下：

民國101年：中央政府(國民黨)補助3,412萬元

民國102年：中央政府(國民黨)補助932萬元

民國103年：中央政府(國民黨)補助5,587萬元

民國104年：中央政府(國民黨)補助9,972萬元

民國105年：中央政府(國民黨)補助5,625萬元

105年5月20日，中央政府變成民進黨蔡英文

民國106年：中央政府(民進黨)補助2,498萬元

民國107年：中央政府(民進黨)補助2,359萬元

107年11月24日民進黨敗選，12月25日韓國瑜就職

民國108年6月7日止：中央政府(民進黨)補助861萬元

文章也痛批，綠營為了打擊韓國瑜，卯足全力卡韓、黑韓、酸韓，極盡可能的把高雄市貶成一文不值！

行政院發言人Kolas Yotaka澄清，韓國瑜所說的與事實不符，行政院已多次舉證並公開澄清韓、盧二人的誤會，不斷強調建設不分藍綠、預算不分黨派的原則，皆快速核定公文、補助經費給地方從事建設。

(中時電子報)