國際扶輪3481地區第九區中和東區扶輪社於今（5日）上午11時30分舉辦第24、25屆社長暨職員交接典禮，同時舉行「中和區獨居長者電鍋捐贈儀式」。（葉書宏翻攝）

國際扶輪3481地區第九區中和東區扶輪社於今（5日）上午11時30分舉辦第24、25屆社長暨職員交接典禮，同時舉行「中和區獨居長者電鍋捐贈儀式」，公所與扶輪社攜手共同守護中和地區獨居長者，共創健康有愛的幸福城市。

中和區長賴俊達表示，中和區各界對於本區獨居長者之照顧向來不遺餘力，除了定期關懷訪視送餐外，也結合民間資源，推動各項老人福利政策，成立老人共餐據點、銀髮俱樂部，舉辦戶外踏青健康活動、歲末聯誼餐會。

而扶輪社多年來致力於公益行善，感謝扶輪社熱心公益、造福鄉里，結合扶輪社的力量，這次又捐贈57個電鍋嘉惠照顧中和區獨居長者，致表謝忱。

扶輪社表示，自1995年創社迄今已邁入第25年頭，平日致力社會服務，積極擴大公益參與的面向，今年在新任宋金龍社長的帶領下，中和東區扶輪社將重心回歸至中和地區，期望能將大部分的心力投入在地社會服務。由此為開端，拋磚引玉讓各界都能在別人的需要上看見自己的責任，並感受中和東區扶輪社帶來的關懷與愛心，希望為在地社會服務建立良好的典範。

(中時 )