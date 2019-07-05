1980年新航機師罷工，前新加坡總理李光耀在平息新航機師罷工後，向民眾演說揭露介入的經過。(Channel News Asia /YouTube)

長榮航空服員罷工進入第16天，交通部長林佳龍今(5)日撂下重話，不排除檢討長榮的航權，展現出盡快結束罷工的意志。官方表態清理戰場，有媒體挖出昔日新航機師罷工的例子，當時新加坡總理李光耀說出不惜「停飛」2個字，65分鐘後所有機師回到工作崗位，恢復原有的航空秩序。

有「最佳航空」美譽的新航，1972年自馬來西亞航空獨立出來，在70年代急速擴張業務，經營亞洲和印度航線，80年代更擴張至北美洲和歐洲航線。1980年，新航機師罷工要求加薪30%，時任新加坡總理的李光耀用鐵血般意志，平息了這場罷工紛爭。

Channel News Asia報導，李光耀事後向民眾發表演說，揭露當時介入的細節。他表示，「剛才已和新加坡航空的飛行員見面，我給他們2個選擇，一是馬上停止這種損害新加坡航空形象、影響正常服務的要脅行為；第二是，如果繼續如此，將會與新加坡人民一起來給大家一個教訓，就是把新加坡航空重建。」在他說出不惜「停飛」2個字，機師在65分鐘後回到工作崗位，罷工就此落幕。

為何機師願意結束罷工？李光耀解釋，「因為他們知道他們的罷工會失敗，因為他們知道我會讓航空公司停飛，因為他們知道我可以在不需要他們的情況下重建航空公司；我要他們立刻停止、回去工作、恢復秩序，然後再來談這些情況。」

李光耀最後補充，「管理新加坡的領導必須要有鋼鐵般的意志。」他也強調，「只要我掌管這個國家，沒人可以摧毀這一切。」

(中時電子報)