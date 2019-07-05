乾燥後的固態豬糞採室內靜置好氧式堆肥，還會摻入環控生產種植杏鮑菇或金針菇的太空菇包原料。（謝瓊雲攝）

乾燥後的固態豬糞採室內靜置好氧式堆肥，還會摻入環控生產種植杏鮑菇或金針菇的太空菇包原料。（謝瓊雲攝）

堆肥場內地底埋設鼓風機管線抽風，並加入益生菌發酵，將厭氧堆肥改為好氧堆肥，讓人走在其中聞不到屎臭味。（謝瓊雲攝）

位在彰化縣芳苑鄉的漢寶畜牧場，2017年起陸續投入上億元資金，打造示範堆肥場，讓豬糞變身黃金，目前最高每年可生產1.2萬噸高品質有機質肥料，每包25公斤裝只賣150元，卻因不善宣傳零售，又缺乏銷售通路，不知道可賣給誰，半年來只賣出600噸；農業處代理處長郭至善指將協助推廣，並主動媒合縣內優質青農施用。

占地42公頃的漢寶畜牧場，1974年創立起初自種牧草養牛，卻因牛肉食用市場未開，轉型養豬後才開始獲利，30年來自行進口玉米、豆粉、魚粉和微量元素自行調製獨家飼料配方，目前肉豬、種豬在養頭數達4.6萬頭，是全縣規模最大養豬場。

董事長陳修雄指出，目前每年投入3億元進口飼料原物料，調配出美味營養好吸收的飼料養出頭好壯壯的毛豬，但飼料中的高蛋白養分豬隻最多僅吸收7成，3成隨糞水排出，換算價值9千多萬、是紮紮實實的「肥水」，他很早就投入綠色循環經濟，露天堆肥後賣給梨山果農。

前年起牧場斥資上億元打造室內好氧堆肥場，經廢水處理場固液分離後乾燥後的固體豬糞，添加東海農學院前院長施宗雄博士研發的酪多精益生菌、再採購鄰近環控種菇廠的太空菇包原料，如玉米莖、相思木屑等攪料摻入，成為細緻、富含有機質的肥料，且堆肥場內乾淨毫無異味，除已獲得肥料品牌認證，也正在申請有機肥認證中。

經理蔡榮章說，跟著董事長養豬30年，牧場為生產肥料投入龐大成本，每年產量驚人，但過去半年平均每周只賣出不到23噸肥料，換算一年不到1200噸，多數只能繼續堆置場內，乏人問津！日前曾有農民自行開貨車採購100包，但農會卻以非產銷班班員為由，不願協助個體農戶申請每公斤2元的國產有機肥料補助款。

蔡榮章指出，牧場生產的農寶二號有機質肥料，符合農糧署5-09肥份規範、與農糧署有機質補助推薦。每包25公斤袋裝、含水率35％以下，價格150元（不含運費），歡迎大眾致電 (04)899-0525洽購。

郭至善說，因牧場無零售實務經驗，且售價低廉可能讓通路商因覺得無利可圖，而降低代理銷售意願，為減少中間層層管銷成本，將主動透過各種管道行銷，並媒合推薦給縣內青農，幫忙打開銷路。

(中時 )