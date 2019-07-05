黃安分享買伴手禮回北京。（圖／翻攝自黃安微博）

知名網紅「館長」陳之漢先前直播嗆到大陸工作的藝人，要求大家應明確表態自己是「哪裡人」，昨(4日)被批評是「假愛台」的吳宗憲親上火線，反問館長921地震時捐了多少。今長期定居北京的黃安也跳出，自曝離開台灣時買了不少家鄉的伴手禮到北京送人，反問：「喂，館長，我這算『舔共』嗎？」

館長日前在直播中批評許多台灣藝人到大陸工作撈金，更點名綜藝天王吳宗憲假愛台，賺台灣又賺大陸的錢，吳宗憲則反批館長平時拿公益說嘴，「拿公益來比，921你捐多少？」。館長則在臉書指當年他是軍人，天天幫忙協尋屍體，平均只睡4小時，反問吳宗憲是否能做到，引發兩極討論。

今黃安突然加入戰局，透露離台前在桃園機場買了蛋黃酥、豆豉小魚、牛肉乾，要送給北京的朋友，尤其經紀人剛當爸爸，小魚乾可配小米粥餵給小孩子，營養味道又好，最後點名館長說：「我這算『舔共』嗎？哈哈哈哈哈哈！」而網友回應：「在大陸這傢伙最多就個村裡的二流子」、「怎麼沒人罵他」，而黃安目前已將文章刪除。

(中時電子報)