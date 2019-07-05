高雄市長韓國瑜5日至社會局前鎮社福中心探視辛苦照顧胎毒寶寶小倫的寄養家庭爸媽，準備火車玩具及糕點等，感謝寄養家庭長期付出關心、耐心與愛心，讓小倫可以在正常的家庭與環境健康成長。他呼籲，勿因一時好奇吸毒而危害一生，甚至影響後代，讓高雄的新生兒都能健健康康的長大。

胎毒寶寶是懷孕婦女吸食毒品，毒品經由母體胎盤進入胎兒體內，相當於胎兒間接性吸毒，可能使得新生兒出現「新生兒戒斷症候群」，導致新生兒後續易哭鬧且難照顧，亦會衍生諸多危害健康議題。

3歲的胎毒寶寶小倫因有毒品戒斷症狀，而生母又私自離院，經社會局社工訪視調查生母親職功能薄弱且長期有毒癮問題，與親友關係不佳，故社工於小倫出院後洽保母先行照顧，再轉寄養家庭安置照顧迄今。

照顧小倫的寄養家庭，寄養爸爸從事教職，寄養媽媽是家庭主婦，寄養爸媽擔任寄養家庭已有8年資歷，小倫是他們照顧的第4位寄養童。韓國瑜對於寄養家庭重視孩子的教育，給孩子的大愛精神非常佩服，鼓勵民眾加入寄養家庭行列，一起來關心脆弱家庭。

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(旺報 )