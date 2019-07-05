屋頂天溝及屋後溝交錯積水嚴重，陽台及地下室若積水都容易成為孳生病媒蚊高風險場域。(曹婷婷攝)

屋頂天溝及屋後溝交錯積水嚴重，陽台及地下室若積水都容易成為孳生病媒蚊高風險場域。(曹婷婷攝)

台南市6月29日爆發首例本土登革熱，目前累計4例，連2天未新增，因應這波登革熱疫情，行政院副院長陳其邁今日南下了解台南防治情形，肯定台南市長黃偉哲用心防疫，也親自視察中西區開山里及周邊防治現況，因應這波疫情，台南市政府8日將邀專家學者成立防治登革熱顧問團。

陳其邁表示，登革熱是一種環境病、社區病，清除孳生源才是最根本預防方法，他說，今年有兩項不利因素，一是境外疫情，東南亞地區今年登革熱疫情跟去年同期比較，大概增加了3、4倍以上。此外，國內今年雨下得多且天氣炎熱，更助長病媒蚊孳生，對登革熱防治都是相當嚴峻的挑戰。

他重申，防疫不分中央、地方，不分藍綠，更不分國家，希望全民動起來，只要大家有心，團結有力，自然而然就可以把疫情控制得宜。他也向台南市民保證，台南已用對的方法，且最快速、果決的行動對抗登革熱，中央不管預算或是人力上，也絕對會給予大力支持。

黃偉哲也感謝中央在登革熱防治工作預計補助3800萬元，如加上市府配合的年度預算與自籌款項約1000萬的經費，會有近4800萬防疫經費，市府必定會善用。

黃偉哲也表示，市府本次在防疫動員上，除了運用基本民政系統，這次更導入宗教團體及志工，全都在第一時間啟動，希望市民透過過去經驗累積與警覺，能盡可能防微杜漸，有效壓制登革熱疫情。

目前台南4起本土登革熱病例中，首例永康區男子、第4例東區2歲女童均已出院，另2名71、74歲婦人這2天也將出院，恢復情形良好，連日採血155人均為陰性，登革熱防治中心指出，目前疫情仍屬嚴峻，7月31日前未再新增病例，這波疫情才能宣告解除，但也擔心沒症狀者趴趴走，增加風險，故降低環境病媒蚊密度很重要。

防疫團隊連日鎖定2、3、4例有地緣關係的中西區、東區孳清、噴藥，但仍發現許多地下室、空屋等屋頂、側溝有孑孓，淪為防疫死角，1周來見到孑孓就開罰，迄已開出30幾張告發單，4日更從東菜市及周邊清出2.5噸髒亂廢棄物。

防疫團隊呼籲，陣雨不斷，這幾天巡查發現，屋頂天溝及屋後溝交錯積水嚴重，陽台及地下室若積水都容易成為孳生病媒蚊高風險場域，尤其，豪大雨造成低窪及相關容器積水，特別是原本髒汙不流動屋後溝，經大雨沖刷變乾淨清澈，反而容易成為登革熱病媒蚊孳生源。

依廢棄物清理法規定，4米以內公共巷弄水溝，應由民眾自行清理，所清出的廢汙泥可通知環保局清潔隊清運，如遇到結構異常無法清除的積水，也可透過里長向環保局申請投藥。

(中時 )