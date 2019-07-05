五角大廈宣佈再加碼給予洛馬公司一份長程反艦導彈(LRASM)的訂單，總額不超過1.749億美元(約合台幣55億元)。這些新採購的防區外精確打擊導彈，將整合於航母艦載機F/A-18E/F超級大黃蜂之上，以增加其對水面與地面長程打擊能力。

《防務部落格》(Defence Blog)報導，合約中還要求洛馬公司要對先前訂購的LRASM提供更新與各種測試、產品的支援工作，使它們達到反艦作戰組件與性能擴增檔的要求。

LRASM可以使用多種平台發射，是世界上第一種能獨立進行威脅分級並選擇目標的長程反艦飛彈。（圖／洛馬公司）

長程反艦導彈LRASM是一種精確防區外反艦導彈，其設計源自於聯合空對地防區外增程導彈(JASSM-ER)，能用非常先進的技術來偵測和摧毀敵方艦隊中特定目標，讓艦艇減少對電子戰環境中的情報、監控偵察平臺、網絡鏈接和GPS導航的依賴。它的遠距目標分辨功能有利於執行戰術型任務，能確保軍事力量進入開放水域或公海時發揮重要作用。

洛馬公司的網站稱，LRASM能夠利用目標數據，在複雜的環境中發現並摧毀其預先設定的目標，這種對海面與陸地目標的精確殺傷力，讓它成為美國海軍作戰武器庫中的重要配備，能夠提供當前同類武器無法達到的射程範圍、生存能力以及殺傷力。

報導說， LRASM在去年已完成了與B-1B戰略轟炸機的整合與飛行測試，目前將繼續把這款威力強大的導彈裝備於海軍航空母艦上的F / A-18E / F超級大黃蜂艦載戰機上，預計在2019年完成整合與測試。

據了解，LRASM（型號AGM-158C）是美國國防高等研究計畫署（DARPA）開發的反艦飛彈，目前只有美海軍使用。它可以使用多種平台發射，並成為世界上第一種能獨立進行威脅分級並選擇目標的反艦飛彈。其研發的目的在於維持對中共海軍的海上武力優勢，以之替換現有射程不足的魚叉飛彈問題，並增強海軍的長程導彈打擊能力。

(中時電子報)