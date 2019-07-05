發生在去年駭人聽聞的男子陳登科因財產分配，狠心砍殺髮妻簡美珠，並分屍大卸7塊還用石灰掩蓋屍臭，女兒發現還提著裝頭顱袋子報案而揭穿這起案件，桃園地院5日依殺人罪嫌等，判處陳登科死刑，褫奪公權終身。

法官認為，廢除死刑雖已為我國成文法所設定的目標，然目前為止仍是「目標」，陳登科犯案手法兇殘，毫無悔意，沒有值得同情之處，他罪證確鑿，已涉犯殺人罪、損壞屍體罪、家庭暴力防治法，因他犯殺人罪，處死刑、褫奪公權終身，另因損壞屍體罪，處有期徒刑5年。

陳登科去年5月25日在桃園區住家內，與簡美朱發生爭執，竟拿刀揮砍簡美珠頭部後摀住她的口鼻致死，再分屍並用石灰掩蓋屍臭味，後來她們的女兒發現，提著裝有被砍下頭顱的袋子前往派出所報案。

兩人1987年結婚、2016年離婚，卻又在2017年8月間登記復婚，法院審理調查，陳登科認為離婚時，簡美珠答應要給他一半財產，卻始終未履行，而心生不滿。

案發當天，陳登科打電話要簡美珠到他的住處，簡美珠抵達後，兩人因離婚財產分配給付一事發生嚴重爭執，陳竟然到廚房拿出料理刀，朝簡美珠頭部揮砍，簡美珠被砍到在地，陳登科再用手摀住簡美珠口鼻致死。

法院調查，陳隨後將簡美珠的遺體拖進浴室，再持料理刀、鐵鎚，將遺體切割成左上肢、右上肢、左小腿、右小腿、下半身軀幹、上半身軀幹、頭頸部等7部位，或裝入塑膠袋、或塞入塑膠整理箱並灑上石灰粉，而臟器分別裝入塑膠袋中，放進冰箱最底層的冷凍櫃內或房間內的麻布袋內。

女兒找不到媽媽，前往陳的住處發現裝有異物的袋子，拿到派出所報案，赫然才發現竟是母親的頭顱。

陳登科應訊時，稱簡美珠是被「木頭阿姨」殺的與分屍的，法院函請衛生福利部桃園療養院進行精神心智鑑定，並沒有發現異狀，認為他罪證確鑿，剝奪結褵數十年的配偶生命，重創婚姻與家庭親子制度，讓子女等家屬承受重大悲痛打擊。

(中時 )