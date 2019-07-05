姚元浩和緋聞女友王心恬。

王心恬。狼谷競技台提供

姚元浩5日出席腕錶鑑賞會活動，他過去曾和阿翔合拍《新兵日記》，交情不錯，8年前也喝過阿翔與老婆Grace的喜酒，如今阿翔爆不倫戀，姚元浩無奈說：「他發生事情的時候我都不在，我不予置評，若是兄弟的話，很多事情就是盡在不言中，他發生這樣的事只能自己處理，誰都給不了力」。

姚元浩多次因感情狀況上新聞，他說：「我不是老手，我建議不來。」被問到緋聞女友王心恬，他避重就輕，先前多次因賽車經歷生死關頭，是否有想婚念頭，他搖頭說「沒有沒有」。

王心恬今天則到狼谷競技台錄影，是否可能閃婚？她斬釘截鐵說：「不會啦，我不是這種人。我之前有講過，只有要生小孩才會想結婚，我對婚禮沒有幻想，婚紗目錄都拍了50本，爸媽不會催婚，就算稍微問也被我瞪，但他們都還好，他們都很了解我有自己的想法跟目標，所以不會勸我做什麼。」

姚元浩今年5月在寧波參加超級跑車錦標賽，車子翻車又撞毀，內臟震到還有輕微腦震盪，「真的看到人生跑馬燈」。上個月在上海參加賽事，當天天候不佳，他慶幸下場前先換過輪胎，但有朋友因車禍意外斷了一條腿，讓他十分難過。他之後要再赴比利時挑戰25小時耐久賽，有爬坡時速200且賽道是S型，至今仍有陰影，但還是要拚，「安全下莊是最重要的」。

(中時 )