「逐鹿天下」以項羽為主角，用全新視角描述楚漢相爭，作品曾獲國家文藝獎肯定。(吳亮賢翻攝)

侯友宜化身財神爺，向台下撒出發財棒棒糖。(吳亮賢翻攝)

「新北市巷弄藝起來」巡演活動，5日開幕首演在淡水金色水岸登場，由明華園帶來經典大戲「逐鹿天下」，飾演項羽的頭牌小生孫翠鳳和新北市長侯友宜一個擊鼓、一個鳴鑼，上演「古代霸王」遇上「現代鐵漢」的戲碼，侯友宜更化身財神爺，發起發財棒棒糖，帶給所有觀眾難忘的夜晚。

今晚開幕首演，吸引上萬名民眾到淡水區金色水岸觀賞，明華園首席小生孫翠鳳與侯友宜，一位以霸王扮相上演項羽擊鼓，一位則以鐵漢形象鳴鑼，開啟「逐鹿天下」大戲。

故事以項羽為主角，用全新視角描述楚漢相爭，作品曾獲國家文藝獎肯定，由陳勝國編劇，小生孫翠鳳、小旦鄭雅升及台灣第一丑角陳勝在擔綱演出。

侯友宜表示，「新北市巷弄藝起來」巡演活動，從鄉里巷弄出發，讓各區市民輕而易舉地接觸國家級的表演藝術，「巷弄藝起來」取自台語「巷仔內」專業之意，5年來走遍新北市大街小巷，深獲大眾喜愛與肯定，已成功建立活動品牌。

侯友宜說，今年巡演從7月5日至9月29日，將以傳統歌仔戲、布袋戲、雜技及民歌演唱會等方式，辦理12場演出，希望帶給市民最棒的表演藝術饗宴。

文化局表示，巡演活動接下來會陸續到土城、樹林、鶯歌、林口、泰山、五股、中和、蘆洲、汐止、新店及三重等區，進行9場傳統曲藝及2場民歌演唱會。

「傳統曲藝」邀請到明華園日字戲劇團、明華園天字戲劇團、秀琴歌劇團、一心戲劇團、臺灣豫劇團及小西園掌中劇團，呈現傳統曲藝之美；民歌演唱會則由民歌世代唱將殷正洋、邰肇玫、于台煙、南方二重唱、王瑞瑜、李明德，以及新世代校園民歌手徐偉銘等參與演出，所有活動均免費，歡迎民眾踴躍參加。

(中時 )