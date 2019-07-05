熱情奔放的佛朗明哥舞蹈，充滿西班牙浪漫風情。（廖志晃攝）

2019全台最新遊樂設施就在九族文化村，歷時6年、耗資6億元興建的「西班牙海岸」，融入清涼、刺激的親水設施，成為今年夏天最消暑的旅遊景點，暑假期間推出清涼特惠價；拍照上傳IG參加評選，還有機會獲得日月潭涵碧樓住宿券等大獎。

九族文化村經理黃瑞奇指出，「西班牙海岸」複刻西班牙天才建築師高第作品，包括聖家堂、奎爾公園、巴特婁之家等，洋溢西班牙的浪漫風情。

黃瑞奇指出，西班牙海岸園區遊樂設施中，「飛行船」繞行園區的天空，可飽覽高第建築，船上的「荷魯斯之眼」則是守護夢想與幸福的印記；更刺激的「無敵艦隊」從30公尺高處，以近乎垂直的角度俯衝而下！還有大漩渦、水戰船、皇家火車、水戰場等。

黃瑞奇表示，暑假期間，西班牙海岸特區每天安排8到9場的西班牙佛朗明哥舞蹈，和小丑高蹺特技雜耍表演；整個暑假入園清涼特惠價650元（原價850元），就可以水、陸、空玩到底！

(中時 )