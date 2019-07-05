員林漢心舞團在今年3月參加全國學生舞蹈比賽，勇奪現代舞、古典舞、民俗舞三冠王，今年8月中受邀前往大陸參與2019北京海峽兩岸青少年舞蹈藝術交流，將台灣廟會舞蹈、武術舞蹈及原住民舞蹈搬上舞台，行前公演本月底27日周六晚間7點將於員林演藝廳，將原汁原味國際級演出與彰化鄉親分享，員林市長游振雄5日出席宣傳記者會時，與團長游月說聯袂邀請愛好舞蹈藝術的民眾踴躍購票、闔家蒞臨觀賞。

員林市長游振雄表示，員林漢心舞團是本市推廣藝術、行銷員林的重要藝文傑出團隊，感謝團長游月說老師長期用心栽培學生，除了在全國學生舞蹈比賽屢獲佳績外，更致力於促進兩岸藝術文化交流，預祝此次北京文化交流演出圓滿成功，讓員林舞蹈藝術在對岸燃起光與熱。

游振雄說，漢心舞團在舞蹈教育碩士游月說團長的專業帶領下，長期重視在地文化發展特色，行走鄉間，致力於推展舞蹈藝術教育，居全國之冠，可說是員林之光。

游月說表示，員林漢心舞團的青少年舞者以舞樂傳情，不但維繫兩地情誼，也鼓勵青少年舞者們相互切磋，在交流中增進彼此的情誼，出訪中有演出、有教學、有創作、有交流，對於青少年舞者來說，也有了更好的學習與舞台經驗及更多的演出機會，更能接觸到中國的一級舞蹈編導家，希望透過音樂舞蹈在交流中，表現出熱情、和善、專業，讓海峽兩岸友人認識台灣文化。

游月說指出，40年來員林漢心舞團努力扮演文化小天使，拓展國際視野，足跡遍及歐、非、亞洲近30國，今年員林漢心舞團受中國北京藝術家協會之邀，舞團一行13人將於8月13日至20日參加「2019北京海峽兩岸青少年文化交流研習」活動，除了研習各具風情的少數民族舞蹈外，員林漢心舞團也將台灣廟會舞蹈、武術舞蹈及原住民舞蹈搬上舞台，將與中國青少年舞者們共同演繹出多姿多彩的中華民族文化。

她說，帶著無比光榮與文化交流使命，將藝術人文帶到大陸，全力爭取地方首長、大會，及民眾的讚賞與肯定。為了與在地市民鄉親分享交流演出的喜悅，行前公演訂於27日星期六晚間7時於員林演藝廳舉辦，屆時歡迎闔家蒞臨指導，購票請電洽舞團電話（04）8351001。

(中時 )