明中午前後台東及花東縱谷西南風過山沉降增溫，已發布為黃色燈號，有局部焚風發生的機率。(圖擷自氣象局)

明天（6日）西南風持續影響，中南部地區降雨機率較高，有陣雨或雷雨，南部地區易有大雨或局部豪雨發生，北部地區則可能有局部短暫陣雨或雷雨，外出請攜帶雨具以備不時之需。其他地區午前大致維持多雲的天氣，但午後應留意局部短暫雷陣雨，並且應防範局部大雨。

氣象局表示，明天各地高溫大約30至34度，中午前後天氣較悶熱，外出請注意防曬並多補充水份。另外，明中午前後台東及花東縱谷西南風過山沉降增溫，已發布為黃色燈號，有局部焚風發生的機率，請多注意。

《台灣颱風論壇》指出，周末期間，持續受到西南風影響，全台灣高溫悶熱，鋒面系統稍稍南壓北部海面(不至於整個壓到台灣)，讓大氣環境變得較不穩定。而中南部位於迎風面，多雲或短暫雷陣雨，外出一定要帶雨具。北部、東部則上午晴朗，午後偶有短暫雷陣雨，花東縱谷會有焚風。預估這樣的天氣型態，將持續到下周四。

至於沿海風浪變化，受到西南風影響，中部以北、東部、東南部含蘭嶼、綠島沿海地區及馬祖、澎湖易有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部含蘭嶼、綠島、南部、恆春半島及澎湖沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動及作業船請注意安全。

(中時電子報)