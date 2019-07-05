明道大學餐旅系學會為永靖國小學童，規畫3天2夜的樂活學夏令營，協助小朋友由做中學、學中做來體驗生活教育。除了有食物營養學等專業知識，還安排三明治DIY、折餐巾口布，以遊戲教學方式讓小朋友更快融入吸收。
23名餐旅系大二學生加入營隊擔任工作人員，從5月份開始、歷時2個月籌備規畫、設計課程內容。活動第一天報到分組後，小隊輔大哥哥姐姐們安排相見歡遊戲讓小朋友熟悉彼此融入團隊，再一起製作專屬隊旗、自製美味的三明治當午餐。
第二天課程安排折口布體驗，教導他們用口布製作雨後春筍、西裝等不同造型。小朋友開心說，沒想到一張小小口布，竟然能折出好幾種造型，覺得很有趣，2天的課程充實又好玩，讓她收穫滿滿。
活動總召洪嘉陽表示，活動課程包含環境教育、反毒宣導、製作隊旗，小朋友能學習與組員互助合作，了解團隊精神的重要性，藉此學習與不同年齡層的人相處。
永靖國小校長蘇月妙表示，今年首度與明道大學餐旅系學會攜手合作舉辦營隊，餐旅系學生們努力、認真的付出校內師長都有目共睹。
(中時 )
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