創作歌手柯朋宇自我要求高。杉朋娛樂提供

柯朋宇上週重感冒。杉朋娛樂提供

創作歌手柯朋宇個性求好心切，上次5月18日創作發表演唱會前壓力大到「鬼剃頭」，最近又因為日以繼夜準備7月6日演唱會，加上詞曲創作邀約增加，上週突發重感冒。所幸經紀公司管理層的外僑人士搬出「御用」耳鼻喉科醫師救援，柯朋宇終於有體力、也有聲音，可以繼續本週的排練與總彩排，週六晚上在公館河岸留言的演唱會不致開天窗。

柯朋宇上週四去了台北頂好商圈的一家耳鼻喉科診所，該診所的林姓耳鼻喉科醫師是台北外僑圈口耳相傳的「外僑御醫」，他除了精通英文有助溝通之外，他提供的感冒、過敏、護嗓等飲食禁忌建議更讓病人覺得受用無窮。

由於演唱會在即，而且感冒咳嗽到完全無法唱歌，排練時只能請和聲幫忙順歌，讓柯朋宇一度又難過又擔心，所以看診之後不敢大意，他不僅乖乖吃藥，而且嚴格遵守林醫師叮囑的飲食禁忌，果然到了這禮拜一晚上的排練時間，柯朋宇就能撐完全場，讓演唱會團隊成員們都鬆了一口氣。

柯朋宇說，上次5月18日演唱會後，演出場地「河岸留言」在Instagram上官方認證他唱得「好聽」，而且寫下「7／6還有一場啊，大家記得來聽！」，這讓他感到「責任重大」，決定搬出近期最新創作，以致排練壓力大增，連樂手與和聲都小小抱怨「很多首歌都很難耶」。

值得注意的是，演唱會售票資訊公布後，柯朋宇的臉書專頁收到很多粉絲的「讚嘆」，因為去聽7月6日這場演唱會，竟然可以獲贈劉德華和古天樂主演《掃毒2天地對決》電影票。不少中南部粉絲已決定北上，不想錯過這個「一次花費，雙重享受」的絶佳機會。

(中時 )