台中電影FUN IN季今年以「動畫電影」為主軸，5日在陽明市政大樓首映，撥放超人氣美國動畫片《超人特攻隊2》，創下破千人的近年觀影紀錄。（盧金足攝）

台中電影FUN IN季今年以「動畫電影」為主軸，在台中29個行政區巡迴放映，5日在陽明市政大樓首映，撥放超人氣美國動畫片《超人特攻隊2》，許多民眾全家一起享受露天電影，創下破千人的近年觀影紀錄。新聞局長吳皇昇到場共襄盛舉，並抽出香港來回機票與50吋液晶電視，現場氣氛high到最高點。

台中電影FUN IN季今晚正式開跑，民眾攜家帶眷來到陽明市政大樓，在星空下觀賞開幕片《超人特攻隊2》，現場還提供免費零食、飲料，吳局長、立法委員江啟臣等人皆出席，與上千名民眾共同感受夏日戶外電影院的輕鬆氛圍。

吳皇昇表示，影視文化是新聞局重要發展政策之一，希望台中市各個角落都有電影、動畫產業的置入，讓爸爸媽媽可以帶著小朋友享受其中。感謝如此多的民眾共同參與，觀賞人次創近年新高，台中電影放映季已成為市民朋友每年暑假最期待的活動。

今年以最受親子族群喜愛的「動畫」為主題，7月5日至9月14日止巡迴台中29個行政區，每場次提供32吋液晶電視與電影票作為抽獎獎品，開閉幕場更加碼50吋液晶電視及香港來回機票，希望市民朋友大手牽小手一起來看動畫拿大獎。

新聞局指出，今年活動除電影院業者贊助院線電影票、零食小吃，更特別帶來多項童玩贈品，開閉幕贈送限量DIY橡皮筋動力飛機，每場活動設置寓教於樂的動畫知識展，結合問答闖關小遊戲、贈送發光溜溜球，鼓勵親子同樂。

此外，新聞局表示，活動搭配台中購物節，只要出示購物節期間（7月10日至8月18日）指定優惠商家電影院票根，還可兌換限量小禮物一份。另外，活動特別與市府勞工局合作，在特定場次提供免費視障按摩體驗活動，讓參加民眾能一起做公益。

(中時 )