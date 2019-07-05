向台灣網紅「館長」挑戰的大陸拳擊冠軍練喻軒在泰國接受台媒訪問時表示，他現在在泰國度假，目前雙方的團隊已私下溝通好，其他就等簽證下來再說，如果沒簽證，他也沒辦法偷渡過來。雙方罵都罵了，現在就等開打囉！

據《東森新聞》報導，練喻軒表示，他和館長都擔心這場交流賽會扯上政治，此次會拍攝影片罵他主要是因為「因為他罵大陸人，我也罵他，罵都罵過了，現在打就好囉。其他東西要等簽證下來再說，我們雙方團隊已經溝通過了，用不著擔心！我們就是去交流嘛，對不對？」

練喻軒說，預計何時來台還是要看簽證能否下得來，「現在說不定時間，不給我簽證的話，我怎麼搞啊？簽證下不來的話，我怎麼進去啊？我要不要偷渡過去啊？」

此外，面對館長曾開出的1000萬美金開戰費，練喻軒表示，「如果要1000萬美金的話，我沒錢啊，開玩笑！」他認為館長之前開價也只是開玩笑，「我希望是在台灣跟他打，其他的東西首先要等簽證下來之後再說，我們雙方團隊已經溝通過了、溝通就好囉」。

大陸拳擊好手練喻軒向館長陳之漢發出戰帖後，兩人透過發文你來我往的互嗆，引起網友極度關注。練喻軒表示，「你只要1回合、3分鐘內沒被擊倒，你就贏了」，他隨後也在臉書嗆聲，要以73公斤的身形去對上115公斤的館長。

館長陳之漢隔天先開出1000萬美金的天價，最後也決定不收錢，「想一想也好久沒有打比賽了，打吧排個時間小兄弟我們來一場，一毛錢都不收」。目前兩岸都有許多觀眾等著欣賞這場受到矚目的兩岸搏擊大戰。

(中時電子報)