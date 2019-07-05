朱銘美術館為慶祝20周年慶延續去年觀眾對光雕的喜愛，今年以20歲生日派對為主題。（朱銘美術館提供）

朱銘美術館為慶祝20周年慶延續去年觀眾對光雕的喜愛，今年以20歲生日派對為主題。（朱銘美術館提供）

朱銘美術館為慶祝20周年慶延續去年觀眾對光雕的喜愛，今年以20歲生日派對為主題。（朱銘美術館提供）

朱銘美術館為慶祝20周年慶延續去年觀眾對光雕的喜愛，今年以20歲生日派對為主題，除了同時在服務中心及太極廣場都有光雕秀，太極廣場更有戲劇表演搭配光雕的串連演出。

同時，7月6日也推出兒童藝術教育雙年展「偶然與巧合」並結合館內五大遊戲實驗室，豐富有趣的活動讓大朋友小朋友都能一起在沁涼的夏夜暢遊朱銘美術館。夏夜開館期間為7月6日至8月31日每周六晚間6時至9時，免費入館。

朱銘美術館表示，適逢20周年以生日派對為主題，再次力邀光雕師—徐志銘設計獨一無二的派對光雕，及「晤出團」故事王國以生動趣味的方式戲劇演出，7月6日首場更加碼舉辦星空下音樂會，由「台北愛樂少年弦樂團」擔綱演出，讓到場的觀眾可以在聽覺視覺都能有多重的饗宴，歡迎大家一起在同一片星空下，歡度美術館 20 歲生日。

另外，2019 兒童藝術教育雙年展主題「活實驗－遊戲中的風景」，推出「吃、穿、住、行、玩」五大遊戲實驗室之外，更有兒童藝術教育雙年展「偶然與巧合」（Chance and Coincidence），該展為策展人王弘志所策劃，邀請日本、韓國、以色列及台灣共13位優秀藝術家共 23 件作品參展。

展出繪畫與攝影、行為表演、物件與空間裝置等不同形式的當代藝術作品，彼此之間的異同產生對話，讓觀眾可以遊走其中，體驗不同作品創作脈絡衍生的展覽樣貌，一起享受偶然與巧合的夏夜旅程。

(中時 )