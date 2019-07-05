台南市南化區台20線公里處5日傍晚發生自小客與小貨車車禍，消防局派遣6車12人前往救援，發現現場1人摔落排水溝，傷者為75歲的台南市前議員陳文賢，自小客及小貨車上各1人受困，救護人員將3人緊急送衛福部台南醫院新化分院、柳營奇美、麻豆新樓醫院急救，事故原因與肇責，警方正在釐清調查。

台南市消防局傍晚5點50分獲報南化路段發生車禍，消防人員到場後發現，1人摔落路旁排水溝已無呼吸心跳，警消立即將傷者送往新化分院救治，經查為台南市前議員陳文賢，因傷勢嚴重有生命危險，轉成大醫院全力搶救中，陳文賢的兒子現任議員陳秋宏也在成大急診守候，台南市長黃偉哲、立法委員郭國文也前往關心。

晚間成大醫院表示，前議員陳文賢到院後經急救後雖一度回復心跳，仍未脫離險境，旋即再度急救，生命徵象仍未恢復，最後宣告急救無效，家屬希望他留一口氣回家，醫師將他傷口縫合，晚間9時50分讓他插著氣管內管，由家屬辦理離院回家。

另2人傷者受困在自小客車及小貨車內，消防人員全力搶救，將2人救出脫困，其中自小客25歲劉駕駛已無呼吸心跳，送麻豆新樓醫院急救後7點38宣告不治。另1名小貨車49歲楊姓駕駛四肢骨折，但意識仍清楚，由玉井消防分隊救護車送柳營奇美醫院。

(中時 )