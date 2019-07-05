曾在2016年成功預測蔡英文會當選總統的命理師楊登嵙，今天再次作預測，他直指，國民黨檯面上僅有韓國瑜、朱立倫、郭台銘3人有「帝王之相」。

楊登嵙指出，所謂「帝王之相」，就是「五長」或「五短」───頭長（短）、脖長（短）、身長（短）、手長（短）、腳長（短）。像蔣中正就是「五長」，後來接任的蔣經國是「五短」，李登輝則是「五長」，陳水扁是「五短」，馬英九則是「五長」，蔡英文是「五短」。台灣的總統是長、短輪替、循環，連任就不會變，但只要換人，長短就會改變。

楊登嵙接受三立新聞網專訪時點出，以國民黨檯面上的人來看，國民黨的韓國瑜身高177公分、郭台銘身高180公分、朱立倫身高182公分，3人都是「五長」，都具帝王之相。前立法院長王金平算是「五短」，非2020總統當選之相。國民黨主席吳敦義則因「白先生」的綽號斷了帝王路。

至於民進黨，最後是由蔡英文總統出馬拚連任，就沒這個問題，除非她不選，或民進黨改推出其他候選人，如此一來就得要「五長」，否則也會選不上，像前行政院長賴清德身高168公分，就是「五短」。

(中時電子報)