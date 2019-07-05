就讀國立嘉義大學的劉宛渝，5日在拿坡里世大運女子不定向飛靶賽先在資格賽排名第一，緊接著又在決賽圈擊敗西班牙、義大利、哈薩克與印度選手，替中華隊奪得本屆賽事首金，也是射擊世大運史上的第一面金牌。
劉宛渝在2013年喀山世大運第一次以國手身分出賽，可惜當年沒能獲得好成績，去年印尼雅加達亞運會上也僅名列第五。
這次是劉宛渝第二次參加世大運，資格賽射出121分領先所有參賽選手，決賽圈前3發失手2次，一度排名第4，幸好及時穩住陣腳，連續10發命中泥盤，進而越居領先地位。
劉宛渝雖在第14發失手，但穩定性相當高的她，又連續射中13發，拉開領先優勢到5分，但在經過休息之後似乎找不到手感竟然連掉4發，好在劉宛渝沒有亂了陣腳，射完40發之後取得32分，此時場上只剩下她和義大利選手，篤定非金即銀。
以賽進入最10發，劉宛渝穩定表現，最終在50發比賽中射中了39分，擊敗義大利選手露西的35分，有驚無險地替中華隊摘下第一面金牌。
(中時電子報)
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