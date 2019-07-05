長榮空服員工會罷工進入第16天，1名參與罷工的空服員控訴，很多想領回三寶（護照、台胞證及員工證）、重返工作崗位的同事都被工會以種種理由拖延，她懷疑，工會根本就是刻意刁難。

南崁總部罷工現場一座帳篷上午被強風吹倒，一度傳出工會以此為由取消領回三寶申請，雖然工會隨即出面否認，不過空服員Cindy不滿地說，7月1日起，罷工空服員如果要申請拿回三寶，必須先登記領取號碼牌並留下聯絡資料，大約2天時間才能接到工會通回去寫申請書，接著又要再隔2天才能拿到三寶，如果一切順利，最快4天才能取回證件，直接打臉工會所說只需2天。

由於目前所有空服員的三寶都被工會掌握，放在哪裡也沒人知道，Cindy擔心這些重要證件會被有心人利用。除了拖延歸還三寶，工會也刻意在群組發文，直指取回三寶的姊妹是破壞罷工者，Cindy忿忿不平地說，這種工會退會也沒差了！

(中時 )