安俊朋（左起）、謝佳見、劉書宏。

陽靚（左起）、葉星辰、夏語心。

兩猛男將葉星辰女王抱起來。

謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心、陽靚、安俊朋等5日出席東森、台視劇《男神時代》首映，第一集劇中有一幕葉星辰只穿內衣、被謝佳見襲胸畫面，謝佳見笑說：「沒想到她瘦瘦的，但是有（胸），我手這麼大，都滿了」，因為拍不同鏡位，他整整抓了5次「很真實」，葉星辰其實有32C，連胸墊都沒墊。

首映上，劇組幫7日生日的葉星辰慶生，謝佳見故意安排2個猛男熱舞，謝佳見還拱猛男把葉星辰像女王一樣扛起來，讓葉星辰嚇得不斷狂叫，她說圈外男友不是猛男型，小兩口常上健身房，對猛男免疫。夏語心和劉書宏劇中有場床戲，她拍攝前2天幾乎沒吃，「我一拍完馬上叫1300元外送大吃一頓」。

謝佳見與葉星辰劇中都陷情傷、忘不了前任，謝佳見說「我也有過被拋棄的情傷經歷，有時拍到回憶都湧上來，我還入戲到連睡覺都曾夢到劇中前任的畫面」。葉星辰過去大多是甜美、可愛角色，這次飾演角色有不為人知的黑暗過去，初次挑戰深層內在角色，「我曾一整天哭戲，拍完回家還走不出情緒」。

夏語心劇中飾演女強人，片花中卻喝到爛醉還抓著劉書宏狂吐，還不小心噴到男方臉上，被劉書宏嫌棄「因為她吐出來的還是溫的，超級逼真，所以真的很噁心」。陽靚跟安俊朋於劇中大談姊弟戀，陽靚還自爆「我們這對的互動超級重口味，拍個吻戲都像在拍動作片」。

林逸欣飾演Queenie，在劇中也展現自己的音樂長才，飾演美女音樂家。顏毓麟飾演尉以相，神秘透露自己的角色有著多重設定，是自己從未挑戰過的角色。梁以辰飾演顏蘋，是葉星辰跟夏語心的好閨蜜，還身兼姊妹間的感情軍師。楊孟霖飾演謝允杰，相較於梁以辰他則是男神們的愛情軍師。

(中時 )