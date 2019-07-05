設計凌駕於季節潮流的愛馬仕（HERMES），2019秋冬女裝依舊能看到深植品牌的馬術與古典主義。鑑賞會上再次見證女裝設計總監Nadege Vanhee-Cybulski是如何貫徹古典主義作為現代生活方式的想法，這季交織且互補著新經典、新古典、新騎士風等主題，呈現的是更摩登、有活力的女性面貌。
像是大衣衣領為可拆卸式毛皮，擷取自酷帥飛行員夾克元素，非常新古典風格。寬鬆比例剪裁的長毛駱駝大衣，打造自由不受拘束的圍裹效果與體積感；或是建築式線條融入服裝剪裁，直線與弧線交織，立體提花織工藝圖紋打造出具明暗效果的晚宴洋裝，女性的簡約優雅不言而喻，都是新經典主義。另外充滿愛馬仕運動風服飾的短版羽絨短外套，飾有橡膠質感的馬鞍釘釦，搭配防磨襯墊的馬褲，看得到馬具的線條與細節，展現嶄新的騎士風主義。
愛馬仕的服裝著重精緻細節與工藝，此次依舊能看到以8道皮革手工包覆工序的Medor鉚釘鈕扣飾在駝色鹿皮大衣上；以源自1960年代經典的Twillaine工藝將絲巾與針織兩種材質細緻地縫合，拼接出花豹叢林圖像。除了過往的沈穩大地色調，也多了粉色與灰白色的搭配， 打造出柔軟的細膩情感， 也為不喜張揚的沈穩女性，添加一抹神祕色彩。
(中時 )
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