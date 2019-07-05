愛馬仕秋冬女裝融合新古典、新騎士風主義。左側模特兒的棕赭色可拆卸式剪羊毛皮衣領鹿皮大衣，靈感來自男士飛行員夾克，38萬8200元。棕色可拆卸式衣領喀什米爾羊絨套衫6萬6900元、棕赭色初剪羊毛高腰八分褲5萬6100元。 右側模特兒的棕色蘇格蘭羊絨提花針織毛衣，參考馬術騎士服的幾何色塊，5萬1800元。棕色蘇格蘭羊絨提花針織圍巾5萬4000元，焦糖棕色小牛皮短褲17萬2600元。（HERMES提供）

愛馬仕經典的Brides de Gala圖紋印花應用在以Twillaine工藝製作的套衫上，搭配明亮色彩的皮裙，是都會女性的時尚風格。米色Brides de Gala Shadow圖紋印花 Twillaine套衫8萬2000元，皇家黃雙面作工天鵝絨面小牛皮裙16萬3900元。（HERMES提供）

建築式線條融入愛馬仕這季的服裝剪裁上，加上提花織工藝紋打造立體的明暗效果。黑色Cordelieres圖紋提花細節連身真絲晚宴洋裝 20萬2800元。（HERMES提供）

愛馬仕結合絲巾與針織兩種材質，洋裝使用5條90公分的印花絲巾細緻接合縫製。維羅納綠Jungle Love Rainbow圖紋印花襯衫式Twillaine連身洋裝26萬7500元。（HERMES提供）

愛馬仕在台北舉辦的鑑賞會，以熱帶植物與花卉佈置，沉靜氣氛中帶有歡欣熱鬧。（HERMES提供）

設計凌駕於季節潮流的愛馬仕（HERMES），2019秋冬女裝依舊能看到深植品牌的馬術與古典主義。鑑賞會上再次見證女裝設計總監Nadege Vanhee-Cybulski是如何貫徹古典主義作為現代生活方式的想法，這季交織且互補著新經典、新古典、新騎士風等主題，呈現的是更摩登、有活力的女性面貌。

像是大衣衣領為可拆卸式毛皮，擷取自酷帥飛行員夾克元素，非常新古典風格。寬鬆比例剪裁的長毛駱駝大衣，打造自由不受拘束的圍裹效果與體積感；或是建築式線條融入服裝剪裁，直線與弧線交織，立體提花織工藝圖紋打造出具明暗效果的晚宴洋裝，女性的簡約優雅不言而喻，都是新經典主義。另外充滿愛馬仕運動風服飾的短版羽絨短外套，飾有橡膠質感的馬鞍釘釦，搭配防磨襯墊的馬褲，看得到馬具的線條與細節，展現嶄新的騎士風主義。

愛馬仕的服裝著重精緻細節與工藝，此次依舊能看到以8道皮革手工包覆工序的Medor鉚釘鈕扣飾在駝色鹿皮大衣上；以源自1960年代經典的Twillaine工藝將絲巾與針織兩種材質細緻地縫合，拼接出花豹叢林圖像。除了過往的沈穩大地色調，也多了粉色與灰白色的搭配， 打造出柔軟的細膩情感， 也為不喜張揚的沈穩女性，添加一抹神祕色彩。

(中時 )