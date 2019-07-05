台灣網壇一姊謝淑薇，5日晚上挑戰捷克前球后普莉絲可娃，雙方過去交手2次，勝負各1，但謝淑薇在今年的杜拜公開賽3盤險勝，而普莉絲可娃也直言不喜歡和謝淑薇練習，理由是對方球風太過刁鑽。謝淑薇苦戰1小時46分鐘3比6、6比2、4比6飲恨吞敗，沒能連續兩年闖進最後16強。

第一盤前7局雙方互保發球局，關鍵第8局，謝淑薇發生全場第一次雙發失誤，遭到普莉絲可娃破發，3比5落後，第9局，普莉絲可娃憑藉第6個愛司球，6比3拿下第一盤。

第二盤第4局謝淑薇先以一記高吊球破壞了普莉絲可娃的擊球節奏，第一次取得破發機會，隨即再讓前球后回擊出界，3比1領先；第5局謝淑薇與普莉絲可娃經過一番纏鬥後終於保發，4比1拉開領先優勢。

第7局，謝淑薇躲過4個破發點，再以強勢的一發，辛苦保住發球局，5比2領先；第8局，謝淑薇連得3分，握有3個破發優勢，6比2拿下第二盤，雙方戰成平手。

第三盤，謝淑薇與普莉絲可娃互保發球局，第3局謝淑薇無力守城，1比2落後；第5局，謝淑薇又連掉3分，但她並沒有氣餒，不但救回3個破發點，而且還保發成功，2比3緊追不捨；比賽來到第10局，普莉絲可娃連得4分，謝淑薇最終以4比6敗下陣來。

(中時電子報)