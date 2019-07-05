中共黨媒《人民網》5日報導，從大陸鐵路北京局集團有限公司獲悉，按照大陸國家鐵路集團有限公司整體工作部署，7月10日零時起，北京鐵路局將實施新的列車運行圖。本次運行圖調整，北京鐵路局客運方面最大的亮點是，新增「天津西」至「香港西九龍」高速動車組1對，首次實現天津、雄安新區列車直通香港。

據悉，本次調整運行圖，北京鐵路局根據客流需求和設備條件，科學安排運輸組織，全力增加客流較大方向高鐵運力，共計新增始發終到旅客列車6.5對。新增天津西至香港西九龍高速動車組列車1對，車次為G305／306次，中途主要停靠白洋澱、石家庄、邯鄲東、鄭州東、武漢、岳陽東、長沙南、廣州南等車站，首次實現天津、雄安新區和邯鄲民眾乘高鐵列車直通香港。

此外還新增，承德南至哈爾濱西高鐵1對，將「避暑山庄」與「冰城」相連通﹔北京至青島、北海的兩對列車運行時間大幅壓縮﹔石家庄至佳木斯實現高鐵直達。貨運方面將繼續擴大「藍天保衛戰」成果，唐呼線萬噸重載列車將由目前的39對，增至45對。

報導指出，此次調圖是鐵路部門深入貫徹落實，中央供給側結構性改革決策部署的重要舉措，進一步提高運輸效率效益，以更好滿足暑期客流旺季運輸需求為重點、兼顧貨運增量需求而進行的一次調整，對於實施貨運增量行動、客運提質計劃、復興號品牌戰略，助力打贏三大攻堅戰，具有十分重要的意義。

(中時 )