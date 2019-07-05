教育部斥資近5千萬打造全國首創整合物聯網、大數據、人工智慧，及一條龍高值化扣件的「高值化扣件智慧製造系統類產線教學工廠」，5日在正修科大揭牌啟用，校長龔瑞璋表示，高值化扣件教學工廠培育智慧製造系統及組裝技術的技優生，強化學生職場技能，畢業即就業，就業即上手。

龔瑞璋、教育部政務次長劉孟奇等人出席揭牌儀式，劉孟奇致詞時表示，這是技職教育近20年來的最大投資，教育部補助正修科大兩個計畫共1億元。從北到南，配合業界的需求，全面提升技職教育的需求，並使學校的人才培育跟得上業界的要求，進而增進產學合作與收入。

設置在正修校園內的「高值化扣件智慧製造系統類產線教學工廠」，包含產學共享高值化扣件檢測篩選，與智能無人搬運車系統、「光學篩選機」、「產線即時監控系統」設備，達到產線即時全面檢測，不但可提升產能、降低成本，更可改進傳統產業僅於產線末端抽樣檢測瑕疵，大幅降低不良率，不僅是國內外學術界僅有，更是產業界高值化扣件的製造設備。

龔瑞璋在揭牌儀式後帶領劉孟奇等人參觀教學工廠，在一項測驗中，劉孟奇在1顆螺絲上做記號，機器準確無誤地篩檢出這顆螺絲。龔瑞璋指出，透過這些設備，可望有效協助傳統產業掌握雲端競爭力，產能再升級。

(旺報 )