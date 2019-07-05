本季從大理石汲取靈感，探索大自然的不完美，變質岩的美麗紋路。（Fendi提供）

質樸的大地礦物色再以金色點綴，是德式青年風的沉穩色調。（Fendi提供）

壓軸登場的花磚圖示澎裙禮服，汲取提比略宮地板精湛的花磚飾面工藝。（Fendi提供）

Fendi在象徵著古羅馬中心的帕拉迪尼山，舉辦2019-2020秋冬高訂系列「The Dawn of Romanity」（羅馬榮光）。孫芸芸與姊姊孫瑩瑩一同前往看秀，她事後在IG寫下感想：「在帕拉迪尼山的Fendi秀太壯觀！跟姊姊第一次一起看秀，開心～ 交了很多新朋友。」她一口氣集郵「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）、韓星高素榮等，相當開心。

大秀以54款造型展現出「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）與Fendi攜手合作的54個年頭。從學者Raniero Gnoli的著作《Marmore Romana》汲取靈感，探索大理石這種變質的美麗紋路，也從卡利古拉內米湖巨船上的馬賽克，到Domus Tiberiana提比略宮地板的花磚飾面汲取華美圖案。

女皇風洋裝上豐富的垂墜褶襉、抵肩低胸設計，招牌的Astuccio條紋變成羊毛皮流蘇或精緻的薄紗懸架。波紋絲質和大理石紋透明絲織製成的鉛筆裙、上衣和闊腿褲，薄如蟬翼的主教袖禮服飾有用羽毛製成的花瓣。編織技術回歸，用在皮草Baguette包款、透明涼鞋和靴子上，描繪的是穿戴在人們身上的富麗堂皇。

(中時 )